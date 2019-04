Klagen von Supermarkt-Leitern Aktivisten am Hambacher Forst rufen zu Ladendiebstahl auf

Zum Tod der großen Schauspielerin : Hannelore Elsner beim Leben zuzusehen, war eine große Freude

Die große Schauspielerin Hannelore Elsner starb 76-jährig in München. Kaum jemand hatte so große Lust am Neuen und so viel Freude an der Gegenwart wie sie. Eine Würdigung. Von Philipp Holstein